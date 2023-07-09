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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أندريه أونانا يٌسجل رقمًا مميزًا مع إنتر ميلان

أندريه أونانا
أندريه أونانا

حطم  الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر ميلان رقمًا مميز خلال الموسم المنقضي مع النيراتزوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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إنتر ميلان يجدد عقد ستيفان دي فري حتي 2025

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات صباح يوم الأحد إحصائية على الحارس الدولي  أندريه أونانا،  ان الحارس  في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تلقى 10 أهداف فقط (باستثناء الأهداف العكسية)، متفوقًا على الأهداف المتوقعة وهي 17.8، ليمنع 7.8 هدفًا وهو أعلى مجموع لأي حارس مرمى في المسابقة الموسم الماضي.جدار.

 أندريه أونانا

ظهر الحارس الكاميروني أندريه أونانا بشكل  مميز مع إنتر ميلان خلال الموسم المنقضي ، وساعد فريقة على الوصول  إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لاول منذ غياب  11 عامًا .

ارتبط اسم الكاميروني أندريه أونانا بحراسة مانشستر يونايتد بعد رحيل الإسباني ديفيد دي خيا خلال الفترة الماضية .

ومن المقرر ان ترسل إدارة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة عرض رسمي من إنتر ميلان للحصول إلى خدمات اللاعب خلال الفترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر ان ترسل  الإدارة الإنجليزي عرض مغري للحصول على خدمات الحارس بعرض مٌقدر 50 مليون يورو.

وتوج أونانا على العديد من البطولات مع النيراتزوري منها كأس إيطاليا مرتين و كأس السوبر الإيطالي .

 

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