أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال يوم

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحكام سيطرتها على جميع المنافذ، للتصدى لمحاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين

مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، وقضيتين في مجال الأمن العام، وقضية تهريب أدوية، و1629 مخالفات مرورية وتنفيذ 125 حكمًا قضائيًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية