الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال يوم

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحكام سيطرتها على جميع المنافذ، للتصدى لمحاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين

القبض على قائد سيارة تسبب فى وفاة شخص بمدينة نصر

القبض على مسجل خطر احتجز شخصين في عين شمس

 

مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، وقضيتين في مجال الأمن العام، وقضية تهريب أدوية، و1629 مخالفات مرورية وتنفيذ 125 حكمًا قضائيًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية 

 

مواد متعلقة

القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

القبض على 3 أشخاص تعدوا بالضرب على آخر

القبض على شخص استعرض بدراجة بخارية في القاهرة

القبض على 6 من مساطيل الطرق بعد فحص 61 سائقًا

الداخلية تلقي القبض على عصابة الدراجات النارية

القبض على 5 متهمين بـ31 كيلو مخدرات في دمياط
الجريدة الورقية