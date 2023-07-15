فيضانات قوية تضرب كوريا الجنوبية وتُنهي حياة 24 شخصًا

لقي 24 شخصًا مصرعهم وفُقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة وقوية في مناطق عدة من "كوريا الجنوبية"، فيما طُلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"،اليوم السبت، في غضون 3 أيام، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه، وأشارت تقارير إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة.

وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان وسط البلاد أوامر بالإخلاء في وقت مبكر السبت، بينما بدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة.

انزلاقات تربة وانهيار مبان:

ولقي عدد من الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وانهيار مبان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما السيول في واد في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات "كاي تي اكس" KTX السريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية، بحسب شركة السكك الحديد الوطنية.

من ناحية أخرى، أقام رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، والأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الثلاثاء، شراكة ثنائية جديدة للتعاون في 11 مجالا، حسبما أكده المكتب الرئاسي.

واعتمد يون وستولتنبرغ، بحسب المكتب الرئاسي، برنامج الشراكة المصمم على نحو فردي خلال اجتماع على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس بليتوانيا، حيث سيتم رفع العلاقة الثنائية من برنامج الشراكة الفردية للتعاون الذي أنشئ في عام 2012، وشمل 7 مجالات، بما في ذلك الاتصالات السياسية العسكرية والدفاع السيبراني ومنع الانتشار ومكافحة الإرهاب، بينما يزيد البرنامج الجديد عدد المجالات إلى 11 مجالا لتشمل الحوار والمشاورات لتعزيز التفاهم المتبادل عن التهديدات الأمنية المشتركة، فضلا عن مجالات أخرى.