نقيب المحامين ينعى أميرة جمال المحامية بحلوان

نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، أميرة جمال، المحامية بحلوان، التي وافتها المنية اليوم، إثر حادث أليم أمام المحكمة الإقتصادية، بعد تأدية عملها؛ وجاء النعى كالآتي:

وتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة أميرة جمال، المحامية بحلوان، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويغفر لها، ويرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

يذكر أن المحامية أميرة جمال توفيت عقب انتهاء عملها أمام المحكمة الاقتصادية أثر حادث اليم