حبس عصابة النصب على المواطنين في المقطم

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 5 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب.

الأجهزة الأمنية، كانت تمكنت من ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على إستبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) بأنه تعرض للسطو حال سيره بسيارته "ربع نقل محملة برأس ماشية" بدائرة المركز متجهاً لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية.

وذلك بعد أن اعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين، وبحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" حيث قاموا بتهديده والاستيلاء منه على (السيارة قيادته ، رأس الماشية ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية ، الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،وأرشدوا عن (السيارة المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة " مسروقة "، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى) كما أرشدوا عن رأس الماشية المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية (تاجرى ماشية مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية "تم ضطبهما") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .