لطلاب الثانوية العامة.. شروط القبول بكليات التربية النوعية جامعة المنصورة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم الاعلان حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وتعد أقسام كلية التربية النوعية بقسميها الفنون والموسيقي ، من بين التخصصات التي يجب اجتياز اختبارات القدرات بنجاح للالتحاق بها، لما لهما من قدرات فنية وحسية خاصة.

حيث انتهى طلاب الثانوية العامة من آداء الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 13 يوليو.

وفي السطور التالية تستعرض الوفد طبيعة اختبارات القدرات كلية التربية النوعية بقسميها الفنون والموسيقي .

شروط اجتياز اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية بقسميها الفنون والموسيقي جامعة المنصورة :

أسئلة اختبارات القدرات لـ”شعبة التربية الموسيقية”

اختبار سماع 65 درجة، تقييم الاختبار السماعي مسئولية كل كلية.

اختبار معلومات عامة 35 درجة ، و يشمل 10 أسئلة اختيار من متعدد و25 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ويتم التصحيح إلكترونيًا.

شروط النجاح في اختبارات القدرات هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

أسئلة اختبار القدرات لقسم المسرح التربوي:

اختبار معلومات عامة معلومات في التخصص "100 درجة" ، ويشمل 40 سؤال اختيار من متعدد ، و60 سؤال صواب وخطأ لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ويتم التصحيح إلكترونيًا.

شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية – قسم المسرح التربوي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.



خطوات التسجيل لاختبارات القدرات :

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن «رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجري الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية :

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

- عدد صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.