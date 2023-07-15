اقبال علي مصيف رأس البر بعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات للزائرين خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

حيث شهدت بوابتي المدينةو الساحة المخصصة لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد إقبال كبير من أبناءالمحافظة والمحافظات الأخرى.

كما تواجد رجال فرق الإنقاذ بالشواطئ منذ طلوع الشمس حتى الغروب وسط الاستعدادات التى قامت الوحدة المحلية برئاسة وليد الشهاوي بتجهيزها منذ بداية موسم صيف ٢٠٢٣م.

والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف و معدات بحرية ومنطقة إدارية، هذا وقد نجحت جهود تلك الفرق فى إنقاذ ٦٤ حالة من الغرق و تسليم ١٥٩ طفل تائه الى ذويهم.