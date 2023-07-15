الداخلية تواصل مُطاردة السارقين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

نجحت السلطات في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالى – مفك ) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وجرى ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهمبتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " ، وأقروا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية ، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة .

كما تم ضبط ( 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم ( مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية) لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على إستبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم المُختلفة وضبط مُخالفي القانون.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية هدفها ضبط الجرائم ومخالفات القانون بكافة صوره وأشكاله.

وتحظى جهود الوزارة باستحسان الشعب المصري الذي يلمس التأثير الإيجابي لتلك الحملات على حياته اليومية.