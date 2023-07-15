الشريف يقدم الدعم الكامل لتطوير آثار الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الآثرية بالإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية لإظهارها بصورتها الحضارية التي تتناسب مع تاريخها وتراثها.

نفذ حى وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد، بالتعاون مع محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية الإسلامية والقبطية واليهودية، حملة ميدانية لرفع كفاءة محيط مقابر اليهود بمنطقة الشاطبى، من خلال تقليم الأشجار الضخمة التي تعيق الرؤية في الجبانات اليهودية ورفع كافة المخلفات بها.

قال محمد متولى مدير عام اثار الاسكندرية ، أنها تضم عشرات الآلاف من الشواهد وأكثر من 60 عائلة يهودية مشهورة مثل منشا وساويرس.واضاف «متولى»، أن إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر، قامت برفع كافة المخلفات الزراعية من الجبانات اليهودية بالشاطبي، وبإشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية وجارى استكمال كافة الأعمال تباعًا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط.

وأوضح «متولى» أن جبانات اليهود شيدت في أرقى أحياء مدينة الإسكندرية وعلى أحدث طراز معماري في ذلك الوقت ويوجد حاليا بالإسكندرية 3 جبانات هي جبانة اليهود الأزاريطة ويرجع تاريخها إلى عام 1832، وجبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى عام 1872 / 1873، و3 جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى حوالى عام 1908،وجرى تسجيلها في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 12 / 4 / 2017 م.