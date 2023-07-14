فيفي عبده تفتح أبواب النيران.. الرقص أكسجين و"اللي مش عاجبها من شعرها أجيبها"

فتحت الفنانة والراقصة فيفي عبده، أبواب النيران لمنتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجموا تصرفاتها في الفترة الأخيرة وإثارتها للجدل، والأمر الذي جعل فيفي تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات والتعليقات السلبية.

فيفي عبده

الانتقادات تلاحق فيفي عبده.. 70 سنة ولسه بترقصي:

تصدر اسم الراقصة فيفي عبده محركات بحث جوجل والسوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تعرض إلى وعكة صحية شديدة، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابتها الرسمية تطلب من الجماهير الدعاء لها.

إلا أنها تفاجئت برد فعل عنيف من المتابعين، وانتقدوها شر انتقاد، وسرعان ما انهالت التعليقات السلبية عليها، والتي جاءت كالآتي: " توبي يا فوفا، توبي وارجعي لربك أنتِ إنسانة زي العسل حرام عليكي اللى بتعمليه بنفسك ورقص وأشياء حرام"، "مفيش مانع تتمتعي بدنيتك.. بس ما تنسيش الآخرة.. ربنا بينبهك لأن قلبك أبيض.. اعملي لآخرتك وصلي وتوبي.. مش لازم عري ورقص.. خلاص شبعتي منهم.. اذكري الله وصلي وتصدقي وعيشي حياتك بردو سافري والبسي واتبسطي"، "أنت إنسانة دخلتي على 70 سنة ولسة بترقصي ومش عايزة يكون عندك غضروف".

تعليقات المتابعين على فيفي عبده

تعليقات المتابعين على فيفي عبده

تعليقات المتابعين على فيفي عبده

تعليقات المتابعين على فيفي عبده

من طلب الدعاء إلى مش كل قط يتقال له يا مشمش:

خرجت الفنانة والراقصة فيفي عبده، عن صمتها ورد على منتقديها قائلة: "اتشتمت كتير جدًا ومش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار واللي في جمالي يتف على أفعالي واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها".

فيفي عبده

وتابعت فيفي عبده: "لو عندي 90 سنة وقادرة على الرقص هرقص ومش هقعد في البيت، ليه تمنع عني الأكسجين أنا بحب الرقص جدًا وده أوكسجيني".

وأنهت حديثها: "أقلية جدًا اللي الحاقدين عليَّ واللي متغاظين مني لكن كل الناس بكل الأعمار بيحبوني في البيوت".

فيفي عبده

فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية قوية:

تعرضت فيفي عبده إلى وعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية خطيرة في غضاريف الضهر، وكشفت تفاصيل الحالة الصحية لها خلال لقائها مع إي تي بالعربي قائلة: “فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لإن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة”.