مجلس حكماء المسلمين يؤكِّد أهمية صقل مهارات الشباب وتوظيف طاقاتهم لقيادة الأوطان

في اليوم العالمي لمهارات الشباب ..

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أهميَّة الإيمان بقدرات الشباب وصقل مهاراتهم وتوظيف طاقاتهم بما يؤهِّلهم لقيادة الأمم والأوطان نحو مستقبل أفضل .

يدعو حكماء المسلمين لضرورة العمل على التأهيل العلمي والمعرفي للشباب

وفي اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يوافق الخامس عشر من شهر يوليو من كل عام، يدعو مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على التأهيل العلمي والمعرفي للشباب وتزويدهم بالقيم الإنسانية ومنحهم الفرصة للمشاركة الفاعلة والتعبير عن آرائهم ودعم مبادراتهم وأفكارهم البنَّاءة بما يُسهمُ في تقدم المجتمعات.



تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، اختتم مجلس حكماء المسلمين أمس الأول الجمعة فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، الذي انعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من ٦ : ١٤ يوليو الجاري، بالمشاركة بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل؛ بهدف تأهيل جيلٍ من الشباب قادرٍ على المساهمة بشكل فاعل في صناعة السلام، ونشر قيم الحوار والتَّسامح والتَّعايش الإنساني.

يشهد جناح الأزهر الشريف المقام بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـثامنة عشر، والذي يقام في الفترة من 12 إلى 26 يوليو الجاري. يشهد تنوعًا كبيرًا؛ حيث تشارك فيه قطاعات الأزهر المختلفة بإصداراتها العلمية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تُنفّذ داخل الجناح ومنها: الخط العربي، والورش الفنية، وركن المخطوطات، كما يضم الجناح ركنًا خاصًا للفتوى يضم أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وغيرها مما يشغل بال رواد المعرض.



أشاد رئيس مكتبة الإسكندرية بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر الملموسة في تنظيم العمل بالجناح وأركانه، وتيسير الخدمات المقدمة للمترددين عليه، وانتشار وسائل العرض المرئية داخل الجناح لإبراز جهود الأزهر الشريف لرواد المعرض فى مساعى السلام ومجابهة التطرف والتعريف بأعلام الأزهر وعرض المخطوطات واللوحات النادرة، كما زار قسم ورش العمل والخط العربي وأقسام الجناح المتعددة.

شارك الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية زالدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية فى افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في الدورة الثامنة عشرة الذي يستمر حتى ٢٦ يوليو من الشهر الجاري.