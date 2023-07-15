إحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة الطفل "أشرف زياد " إلى المفتي



أمرت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة الطفل زياد وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل “أشرف زياد ” إلى المفتي

وصدر القرار، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

رصدت النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، وعرضت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن المتهمين استغلا معرفة المجنى عليه بهما، وارتكبا جريمتهما، وسرقا هاتفه المحمول، وأنهوا حياته دون رحمة، ولم تشفع له توسلاته لهما واستعطاف المجنى عليه لهما لعدم قتله، إلا أن شيطانهما سول لهما قتل المجنى عليه، ودفنه دون ادنى رحمة منهما.



وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هما، محمد ع ح، ومحمد ا ش؛ لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد اشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.