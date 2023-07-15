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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تفتتح دورة تدريبية لتصنيع الجلود لشباب الإسكندرية

وزارة العمل تفتتح
وزارة العمل تفتتح دورة تدريبية لتصنيع الجلود بالإسكندرية

افتتحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، دورة تدريبية بمركز التدريب المهني شرق في مجال تصنيع منتجات الجلود، في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية  ioi، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني مناسبة ومستحدثة لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل. 

وزارة العمل تفتتح دورة تدريبية لتصنيع الجلود لشباب الأسكندرية

وقال محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، إن 15 متدرب ومتدربة شاركوا في "الدورة"، بمركز تدريب مهني شرق والتي تستمر الدورة لمدة أسبوعين، لتأهيلهم على ريادة الأعمال، مشيرًا إلى التدريب علي المهنة الجديدة لتصنيع منتجات الجلود وهي من المهن المطلوبة لسوق العمل المصري بهدف فتح آفاق جديدة للشباب وتأهيلهم، ومساعدتهم في اقامة مشروعات صغيرة لهم توفر لهم " حياة كريمة ".

وزارة العمل تفتتح دورة تدريبية لتصنيع الجلود لشباب الأسكندرية

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