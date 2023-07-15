عاجل
السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف الشروط Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

انبي وسيراميكا كليوباترا
انبي وسيراميكا كليوباترا

يتقابل فريقا إنبي ونظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

 

txt

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

txt

الدوري المصري.. موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

 

 تشكيل إنبي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا فى الدوري 

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود- سيف تقا – خالد صبحي.

في خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل- محمد توني محمد إبراهيم – ايفانزمنساه.

في الهجوم : باسم مرسي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام إنبي فى الدوري 

 حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

 الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، هشام عادل، مؤمن راضي.

 الوسط: خالد رضا، أحمد العجوز، مصطفي شلبي، مصطفي دويدار، زياد كمال.

 الهجوم: جون ايبوكا

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لقاء اليوم أمام سيراميكا فى المركز الـ 7  بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، محصلة 33 مباراة منذ انطلاق البطولة، فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 14.

كما يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي محتلا المركز الـ 11 فى الترتيب برصيد 37 نقطة، من 33 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 16  وخسر 10 آخرين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

ونجح فريق الداخلية في تحقيق فوزًا مثيرًا على أسوان برباعية مقابل هدفين ليضمن بذلك البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

فيما هبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

يلعب المصري البورسعيدي أمام سموحة فى تمام الساعة 7:00 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

كما يلتقي إنبي بنظيره سيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة 7:00 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة أمام الاتحاد السكندري فى تمام الساعة 9:30 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري  16 هدفًا

 

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 13 هدفًا

 

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

 

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 11 هدفًا

 

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 10 أهداف

 

محمد شريف لاعب الأهلي 10 أهداف

 

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

 

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

 

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

 

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

 

جريندو لاعب المصري  9 أهداف

 

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 9 أهداف.

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الدوري المصري.. موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري بعد حسم الهابطين للقسم الثاني

طلائع الجيش يخسر برباعية أمام بيراميدز ويضمن البقاء في الدوري المصري

التشكيل الرسمي لمباراة البنك الأهلي وفيوتشر فى الدوري

الجريدة الورقية