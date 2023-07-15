الدوري المصري.. موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلي مع نظيره الاتحاد السكندري، بالجولة الختامية التى تجمع الفريقين على ملعب الاسماعيلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

و يستضيف الإسماعيلي نظيره فريق الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري

و تذاع مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أ,ن تايم سبورت بشكل حصري،ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

كما حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 78 نقطة ويقدم الأهلي موسما استثنائيا بعدم تلقى هزيمة في الموسم الحالي حتى الأن.

و حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

و يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

و نجح فريق الداخلية في تحقيق فوزًا مثيرًا على أسوان برباعية مقابل هدفين ليضمن بذلك البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

الداخلية فاز برباعية على ملعب أسوان في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل سيطر على مجريات الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، وكانت تشير النتيجة إلى بقاء أسوان إلا أن الداخلية قلب الطاولة بهدفين في الوقت بدل الضائع ليخطف بطاقة البقاء في الدوري المصري ويذيل أبناء زهرة الجنوب إلى القسم الثاني.

و تأكد هبوط ثلاث فرق بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الاخر يلتقي الزمالك وفاركو مساء غد الأحد عند دقات التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي وستنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما جمع 78 نقطة بدون أي هزيمة في الموسم الحالي.