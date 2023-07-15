وزارة العمل تطلق تدريب مجاني على مِهن مُستحدثة ومهارات اللغة الإنجليزية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، عن بدء الدورة الرابعة لبرنامج مهارات اللغة الانجليزية بالتعاون مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في "اللغة الانجليزية" بالسويس، وذلك ضمن جهود "المديرية" فى تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مُستحدثة على المِهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الداخلى والخارجى .

وتلقت وزارة العمل اليوم السبت انها تقريراً من حاتم جاد الرب ، مدير مديرية العمل بالسويس ، نوه فيه إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة والتى تحتاجها منشآت القطاع الخاص والاستثماري وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 –2024 ،وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة بدأت يوم الأحد الماضي الموافق 9 يوليو الجاري، وبحضور 45 متدرباً، مما يعكس الإقبال الكبير من شباب وفتيات السويس علي حضور البرنامج التدريبي المجاني بمركز التدريب المهني النموذجي بالسويس التابع للمديرية ، مشيراً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية التى توفرها المديرية مجاناً لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من خلال التسجيل فى مراكز التدريب أو من خلال ادارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية .