تنظيم المعرض السادس لمنتجات ذوي الإعاقة بالإسكندرية

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي طلائع الأسطول بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والفريق ا.ح/ أشرف إبراهيم عطوه قائد القوات البحرية، والعقيد حسن مدير المركز الرياضي، إلى جانب عدد من قيادات القوات البحرية.

منتجات مُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة

وضم المعرض منتجات مُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة منها المنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والملابس والتريكو والمفروشات والاكسسوارات، وشارك في عرض هذه المنتجات عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ المعرض السادس يأتي ضمن سلسلة من المعرض التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع، والتي تتم وفق برنامج خاص تم وضعه من قبل كلا الجهاتين ويستهدف إقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٤ مايو حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

أضافت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ الهدف من إقامة هذه المعارض هي إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم، والعمل على تمكينهم اقتصاديًا، وزيادة مستوى دخولهم، كما تعمل هذه المعارض على خفض مستوى البطالة عند الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، وإثبات أنهم أشخاص فاعلين ومنتجين، لافته أنه تم تنظيم نحو ٥ معرض في محافظات القاهرة وأسيوط ومطروح منذ مايو الماضي حتى الآن.