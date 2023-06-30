الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القومي لذوي الإعاقة يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، ومرور السنة العاشرة على الثورة التي استعادت مصر من أيدي الغاصبين، وكانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة.

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وقالت المشرف العام على المجلس، أن التهنئة موصولة للقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المدنية العظيمة، بمناسبة الذكرى، ومؤكدة أن ثورة 30 يونيو 2013 خرج فيها جموع الشعب المصري ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة بإرادة حرة لإنقاذ الوطن من مصير الانهيار والفوضى، والوقوف ضد الفكر الهدام.

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة دوما مشاركين في بناء وتنمية الوطن لشعورهم الحقيقي بالانتماء والعزة والكرامة في بلدهم وفي تأسيس الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد كل المصرييين بدون استثناء.

تذليل كافة العقبات والتحديات للأشخاص ذوي الإعاقة

وشكرت المشرف العام على المجلس، الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه الكبير والمتواصل بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم، وتوجيه دوما لكافة مؤسسات الدولة بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجههم.

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