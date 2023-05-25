تسمم طفلين إثر ابتلاعهما سم صراصير ببورسعيد

استقبلت إحدى المستشفيات ببورسعيد، طفلين، في حالة إعياء شديدة، نتيجة ابتلاعهما سم "صراصير"، جرى إسعافهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بابتلاع الطفلان "محمد" 3 أعوام، و"سليم" يبلغ من العمر عام واحد، سم "صراصير"، وجرى نقلهم لمستشفى النصر التخصصى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والحالة العامة مستقرة.

الحالة الصحية للطفلين

وكشف مصدر طبي، بالمستشفى استقرار الحالة الصحية للطفلين، وأنه يتم تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللأزمة.

وفي وقت سابق استقبلت مستشفيات السلام الدولى والنصر ببورسعيد التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل 5 أطفال بحضانة أحد المدارس الخاصة نتيجة تسمم غذائي ، وقد تم حجزهم بقسم عناية الأطفال وإجراء الإسعافات اللازمة بعد تناولهم "تورتة" أثناء إحتفال بالمدرسة والأطفال هم : (ماليك) ٦ سنوات و(سليم) - ٥ سنوات و(حلا) - ٦ سنوات و(فرح) - ٦ سنوات و(ريم) - ٥ سنوات .. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

طرق إسعاف طفلك عند تناوله "مبيد حشرى"

وعند تغرض الاطفال لتناول المبيدات الحشرية او الكلور ، يجب إجراء الإسعافات الأولية بسرعة كبيرة وهى:

أولا - إذا كان عن طريق الجلد يتم نزع الملابس المبللة بالمبيد الحشرى، وغسل الجلد جيدا بالماء والصابون، والغسل يكون ببروتوكول معين وهو غسل الجلد بماء بارد فى الــ 5 دقائق الأولى من الوصول للمستشفى وباستخدام إسفنجة ناعمة، وعدم استخدام فرشة خشنة أو ليفة أو الدش الغزير حتى لا تحدث جروح بالجلد تساعد على امتصاص المادة السامة، ثم فى الـ 5 دقائق الثانية يتم غسل الجلد بماء فاتر ثم فى آخر الــ 5 دقائق الأخرى يتم غسل الجلد بماء بارد وصابون، حتى يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وعدم امتصاص المادة السامة.

ثانيا - إذا كان عن طريق البلع ينصح بعدم إعطاء المريض أى شىء عن طريق الفم ، وعمل غسيل معدة للتخلص من المادة السامة خلال الساعة الأولى من البلع.

ثالثا - إذا كان عن طريق التنفس يتم وضع المريض على أوكسجين ،وإعطائه موسع للشعب الهوائية ،وقد يتطلب الأمر دخول المريض الرعاية المركزة لوضعه على جهاز تنفس الصناعى لضمان سلامة وظائف التنفس، وفى كل الأحوال يجب إعطاء المريض الترياق المضاد لعمل المبيد الحشرى، وهو الأتروبين من خلال أمبولات تؤخذ بمعرفة طبيب السموم، وفى حال ظهورأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو ظهور رفة تحت الجلد، أو ظهور تشنجات ،ينصح باستخدام ترياق آخروهو "أوبيدوكسيم "ولأن الوقاية خير من العلاج يجب عدم استخدام المبيدات الحشرية فى المنزال وعدم وضعها فى أماكن يسهل وصول الأطفال إليها .

