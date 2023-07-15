الجنيه أمام الدولار.. أسعار العملات اليوم السبت

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت، 15 يوليو 2023، استقرار نسبي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية ومحلات الصرافة العاملة في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى سعر 30.87 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 99.58 جنيه للشراء، 99.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري عند 39.92 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع، في البنك الأهلى المصرى.

وترصد لكم "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وبلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري

34.22 جنيه للشراء، 34.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 39.92 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، لنحو 8.43 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 99.58 جنيه للشراء، 99.77 جنيه للبيع.