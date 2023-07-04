أسعار العملات العربية  والاجنبية الیوم الثلاثاء في البنوك المصرية

أسعار العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والاجنبية الیوم الثلاثاء في أول أيام عمل في البنوك بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى المبارك، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 30:50 وسعر البيع 33:65، و سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري لسعر الشراء نحو 39:08 وسعر البيع 39:29.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاجنبية خلال تعاملات اول يوم عمل بعد اجازة عيد الاضحى في البنوك المصرية والاجنبية خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي

أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء

العملات

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 30:75 وسعر البيع 30.85.

في بنك مصر: سعر الشراء 30:75 وسعر البيع 30.85.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 30.85 وسعر البيع 30:95.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 30:50 وسعر البيع 33:65.

في بنك مصر: سعر الشراء 30:50 وسعر البيع 33:65.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 33:61 وسعر البيع 33:71.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 39:08 وسعر البيع 39:29.

في بنك مصر: سعر الشراء 39:08 وسعر البيع 39:29.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 39.21 وسعر البيع 39:42.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:22.

في بنك مصر: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:22.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:25.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 8:38 وسعر البيع 8:39.

في بنك مصر: سعر الشراء 8:39 وسعر البيع 8:40.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 8:38 وسعر البيع 8:40.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 99:42 وسعر البيع 100:35.

في بنك مصر: سعر الشراء 100:11 وسعر البيع 100:38.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 100:40 وسعر البيع 100:71.