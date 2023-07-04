عاجل
تحذيرات من التعرض للشمس.. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة موعد رأس السنة الهجرية وفقًا للقومي للبحوث الفلكية
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار العملات العربية  والاجنبية الیوم الثلاثاء في البنوك المصرية

العملات
العملات

أسعار العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والاجنبية الیوم الثلاثاء في أول أيام عمل في البنوك بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى المبارك، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 30:50 وسعر البيع 33:65، و سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري لسعر الشراء نحو 39:08 وسعر البيع 39:29.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاجنبية خلال تعاملات اول يوم عمل بعد اجازة عيد الاضحى في البنوك المصرية والاجنبية خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي

txt

سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء في محال الصاغة

txt

ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى بـ سهر الليالي

أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء

العملات

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 30:75 وسعر البيع 30.85.

 

في بنك مصر: سعر الشراء 30:75 وسعر البيع 30.85.

 

في بنك القاهرة: سعر الشراء 30.85 وسعر البيع 30:95.

 

سعر الیورو في البنوك المصریة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 30:50 وسعر البيع 33:65.

 

في بنك مصر: سعر الشراء 30:50 وسعر البيع 33:65.

 

في بنك القاهرة: سعر الشراء 33:61 وسعر البيع 33:71.

 

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 39:08 وسعر البيع 39:29.

 

في بنك مصر: سعر الشراء 39:08 وسعر البيع 39:29.

 

في بنك القاهرة: سعر الشراء 39.21 وسعر البيع 39:42.

 

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:22.

 

في بنك مصر: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:22.

 

في بنك القاهرة: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:25.

 

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 8:38 وسعر البيع 8:39.

 

في بنك مصر: سعر الشراء 8:39 وسعر البيع 8:40.

 

في بنك القاهرة: سعر الشراء 8:38 وسعر البيع 8:40.

 

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 99:42 وسعر البيع 100:35.

 

في بنك مصر: سعر الشراء 100:11 وسعر البيع 100:38.

 

في بنك القاهرة: سعر الشراء 100:40 وسعر البيع 100:71.

 

 

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية من البحر الأحمر

رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح الدولي

تداول امتحان إستاتيكا الثانوية العامة 2023 خلال اللجان

الذكاء الاصطناعى يهدد المبرمجين بالاستحواذ على وظائفهم

منظومة التعليم العالى والبحث العلمى تشهد طفرة هائلة خلال عهد الرئيس السيسي
الجريدة الورقية