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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة

بدأ اليوم صرف الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم على 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

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بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يوليو

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٧ سنوات فى انتظار معاش تكافل وكرامة

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غدًا.. صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يوليو

صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك

وسيتم صرف الدعم النقدي تكافل و كرامة، في منتصف كل شهر، كى تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة

والجدير بالذكر أنه تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

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