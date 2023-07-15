بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم

بدأ اليوم صرف الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم على 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك

وسيتم صرف الدعم النقدي تكافل و كرامة، في منتصف كل شهر، كى تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة

والجدير بالذكر أنه تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.