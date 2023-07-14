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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

٧ سنوات فى انتظار معاش تكافل وكرامة

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج

فوت علينا بكرة، الفيزا فى انتظار الطبع، جارى إرسال الفيزا من الوزارة بعد استيفاء جميع الأوراق، هذه الردود أتلقاها من إدارة الشئون الاجتماعية بمزغونة التابعة للبدرشين منذ ما يقرب من ٧ سنوات ورغم ذلك ما زالت الردود كما هى ولكن الحال يتحول من سيئ للأسوأ وأعول أسرة بها طفلان مريضان وفى أمس الحاجة لصرف معاش تكافل وكرامة.

أناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مساعدتى فى الحصول على معاشى المتوقف منذ ٧ سنوات. 

 

‏سمر فضل حسن إمام دبور 

‏٢٩٨٠٣٠٧٢١٠٤٢٤٧ رقم قومى 

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