٧ سنوات فى انتظار معاش تكافل وكرامة

فوت علينا بكرة، الفيزا فى انتظار الطبع، جارى إرسال الفيزا من الوزارة بعد استيفاء جميع الأوراق، هذه الردود أتلقاها من إدارة الشئون الاجتماعية بمزغونة التابعة للبدرشين منذ ما يقرب من ٧ سنوات ورغم ذلك ما زالت الردود كما هى ولكن الحال يتحول من سيئ للأسوأ وأعول أسرة بها طفلان مريضان وفى أمس الحاجة لصرف معاش تكافل وكرامة.

أناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مساعدتى فى الحصول على معاشى المتوقف منذ ٧ سنوات.

‏سمر فضل حسن إمام دبور

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