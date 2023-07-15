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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| أسباب ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أسباب إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية موضحة أن من المعتاد أن لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط.

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الكتلة الهوائية 

وأوضحت الهيئة، أن  الكتلة الهوائية تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيًا لتتراوح ما بين 36 إلى 38 وبالتالي لتكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

الارتفاع في درجات الحرارة 

وذكرت، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء، فضًلا عن ظهور الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن ووسط سيناء حتى الخميس المقبل.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة، وشرب السوائل بكثرة ولاسيما الماء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي: 

القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى  29 درجة.

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