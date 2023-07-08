أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن ومشتقاتها والبانية خلال فترة التعامل اليوم السبت في الاسواق المصرية ومحال جزارة الدواجن، وسجل كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 66 جنيها، بينما سجل كيلو الفراخ الحمراء عند 69 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصر ية للمستهلك وفي المزرعة، ويذكر أن أسعار الدواجن ارتفعت في الاونة الاخيرة ومنذ عام أو أكثر وهذا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتي أثرت بشكل كبير على أسعار الدواجن، بسبب استيرادها من اوكرانيا وروسيا، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت في الاسواق المصرية

الدواجن

استقرت أسعار الفراخ على حد سواء، وسجل كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 66 جنيها.

واستقر كيلو الفراخ الحمراء عند 69 جنيها.

كما ثبت سعر كيلو الفراخ البلدي عند 94 جنيها.

سعر المنتجات الداجنة ومشتقاتها للمستهلك:

وسجل كيلو الفراخ الحمراء عند 90 جنيها للكيلو.

واستقر كيلو الفراخ البيضاء عند 75 جنيها للكيلو.

وسجل كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات.

واستقر سعر كيلو البانيه عند 165 جنيها.