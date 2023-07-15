هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة

أسعار الذهب في مصر اليوم.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي تؤثر على صعود وهبوط الأسعار، حيث يعد الذهب من السلع المتغيرة التي تتأثر بالسوق العالمي.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

أسعار الذهب

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2508 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 2195 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1463 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 17560 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب

وقد شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر، تراجعًا طفيفًا مع بداية التعاملات، إذ انخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أول أمس .

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1959.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو، حيث ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضًا إلى 1964.30 دولار.