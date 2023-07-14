الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم عيار 18، أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، توقعات سعر الذهب، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار الذهب، إذ يهتم المصريين بالمعدن الأصفر وثمنه، وذلك لما له من قيمة عالية، وذلك لكونه الملاذ الآمن للادخار، وأيضًا الزينة المحببة للسيدات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الجمعة في الصاغة المصرية.

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1043 جنيه.

عيار 14:- 1460 جنيه.

عيار 18:- 1877 جنيه.

عيار 21:- 2190 جنيه.

عيار 24:- 2503 جنيه.

سعر الجنيه الذهب:- 17520 جنيه.

سعر وقية الذهب:- 77839 جنيه.

ويعد الذهب من السلع المتغيرة في الأسعار يوميًا وفي كل دقيقة، وذلك لارتباطها ببورصة عالمية متغيرة.

مشغولات ذهبية

 

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