موجة حر حارقة.. ارتفاع شديد بحالة الطقس اليوم والعظمى تصل إلى 44

موجة حر حارقة، ارتفاع شديد في حالة الطقس اليوم، والعظمى تصل إلى 44.. يبحث العديد من الأشخاص عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بعد أن أعلنت الأرصاد عن موجة حر شديدة تضرب القاهرة والمحافظات.

طقس اليوم:

عن طقس اليوم السبت تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الجمعة:

يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت:

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية درجات الحرارة، اليوم السبت، وتسجل القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.