الأرصاد تكشف أسباب الطقس السيئ.. تحذيرات عاجلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، إذ أكدت أن السبب يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذْ متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

اقرأ المزيد.. احذر ضربة الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة.. أعراضها والإسعافات الأولية

أضافت غانم، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مستكملة أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.

أكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.