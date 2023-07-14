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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف أسباب الطقس السيئ.. تحذيرات عاجلة

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، إذ أكدت أن السبب يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذْ متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

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 أضافت غانم، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مستكملة أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.

 أكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.

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