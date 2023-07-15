منتخب مصر يعلق على قرعة تصفيات كأس العالم.. اجتهاد وتفاؤل (فيديو)

علق محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، على قرعة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، قائلا: "“لدينا تسعة مجموعات، الأوائل فقط من سيصعدون ويتأهلون للمونديال، وأصعب فرقة نسبيا فى قرعة مصر ستكون فريق بوركينا فاسو، ولكن كل إفريقيا الأن مبقتش صعبة أو سهلة، وكل الفرق بالنسبة لنا على مستوي واحد والتركيز هو من سيفرق.

مباريات المنتخب في سبتمبر

وأضاف مدير منتخب مصر الوطني لكرة القدم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: "لدينا فى شهر سبتمبر مباراة واحدة رسمي وهي أثيوبيا وضمنا الصعود، ويوم 12 سبتمبر سيكون هناك مباراة ودية مع تونس بالقاهرة، وأكتوبر سيكون هناك مبارتين وديتين، ونركز أكثر على الفرق الإفريقية، بحيث يكون بها نوع من أنواع التمرين أو الممارسة”.

وأشار مدير منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلى أنه متفائل دائما بالعمل والإجتهاد، وقبله دعم الجماهير والمؤسسات وتوفيق الله سبحانه وتعالي، مشيرا إلى أن المباريات ستبدأ فى نوفمبر لعام 2023، وستستمر فى أكتوبر عام 2025.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بقارة إفريقيا عن مجموعات متوازنة، والتي أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وشهدت تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 وتشهد مشاركة 48 فريقا لأول مرة.

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتقام بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق، معنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

نتائج تصفيات قرعة كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا:

المجموعة الأولى: جيبوتي - إثيويبا - سيراليون - غينيا بيساو - بوركينا فاسو - مصر

المجموعة الثانية: جنوب السودان - السودان - توجو - موريتانيا - الكونغو الديمقراطية - السنغال

المجموعة الثالثة: ليسوتو - رواندا - زيمبابوي - بنين - جنوب إفريقيا - نيجيريا

المجموعة الرابعة: موريشيوس - إي سواتيني - ليبيا - أنجولا - كاب فيردي - الكاميرون

المجموعة الخامسة: إريتريا - النيجر - تنزانيا - الكونغو - زامبيا - المغرب

المجموعة السادسة: سيشل - بوروندي - جامبيا - كينيا - الجابون - كوت ديفوار

المجموعة السابعة: الصومال - بوتسوانا - موزمبيق - أوغندا - غينيا - الجزائر

المجموعة الثامنة: ساو تومي وبرنسيبي - ليبيريا - مالاوي - نامبيبا - غينيا الإستوائية - تونس

المجموعة التاسعة: تشاد - جزر القُمر - إفريقيا الوسطى - مدغشقر - غانا - مالي



