محافظ جنوب سيناء يقدم عرضًا مفصلًا للمشروعات التنموية بالمحافظة

قدم اللواء خالد فودة عرضًا مفصلًا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة السياحة والآثار، لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ، والترويج لها، وذلك سعيًا لزيادة حجم التدفق السياحي على المدينة.

وإلى جهود التنسيق المستمرة لزيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، لتشغيلها بمدينة شرم الشيخ، وهو ما يأتي في إطار اعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.



وفى إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، خصوصًا ما يتعلق بقطاع السياحة، تمت الإشارة إلى الزيارة المرتقبة لمدينتي "طابا" و"نويبع" التى سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد عددًا من المنشآت السياحية الجاري إنشاؤها، وكذا تفقد المنطقة الحرة، والميناء الجاف، هذا إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف تطوير المدينتين، وزيادة الفرص السياحية بهما، جذبًا لمزيد من الاستثمارات إليهما.

وفى هذا الصدد، استعرض اللواء خالد فودة، عددًا من المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المدينتين، وكذا المشروعات المقترح تنفيذها في هذا الإطار بمختلف القطاعات.