نصائح هاني الناظر لواجهة الموجة الحارة.. تحذير من عادة يومية (فيديو)

وجه الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار.

وقال هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة:" من أهم الأمور الواجب مراعاتها اختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس، مثل رتداء الملابس القطنية، و اختيار الألوان فاتحة، والإتعاد عن الألوان الداكنة.

يجب تحاشي المشي فى الشمس بقدر الإمكان وحماية الرأس من أشعتها

وأضاف هاني الناظر، أنه عند التعرض للشمس والخروج من المنزل، يجب ارتداء أى قبعة على الرأس، وحمايتها من أشعة الشمس، أو شراء شمسية، موضحا: “يجب أن أتحاشي المشي فى الشمس بقدر الإمكان، ووضع كريمات الوقاية من الشمس على المناطق المكشوفة لها مثل الوجه واليدين، ودهنها كل ساعتين سواء الرجال أو النساء”.

من الاجراءات الوقائية عدم الاستحمام بالماء الساخن

وتابع ستشاري الأمراض الجلدية: “من الاجراءات الوقائية أيضا عدم الاستحمام بالماء الساخن، لأنها عادة لدي العديد من الاشخاص، لأنها تجعل الأوعية الدموية تمتد فأسخن أكثر، والشئ الأساسي شرب الماء بمقدار 3 لتر فى اليوم، لأنها مهمة جدا للجسم كله من الكبد والرئة ومنع الجلطات”.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، إذ أكدت أن السبب يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذْ متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وأضافت غانم، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مستكملة أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.