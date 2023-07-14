مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "نقدر جهود السيسي لتوحيد صفوف بلدنا" (شاهد)

أعرب رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، عن تقدير بلاده لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد الصفوف الفلسطينية، قائلًا: "نريد تطبيق القرارات المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان”.

وتابع "منصور" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن: "مصر تدعم الشعب الفلسطيني دائمًا.. ونمد أيدينا لمن يرغب في العمل بشكل جدي لتحقيق السلام".

وأوضح أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال تُهدد الأمن والسلم الدوليين، لافتًا أن الفلسطينيين لا يطلبون من مجلس الأمن سوى تنفيذ قراراته ضد قوات الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة.

ووجه رسالة إلى الأشقاء في مصر، قائلًا: "مصر هى أم الدنيا، ودائمًا تقف بجانب الشعب الفلسطيني في كل المناسبات، كما أننا نقدر ونثمن العدد الهائل من الشهداء المصريين دفاعًا عن أرض مصر ودفاعًا عن القضية العربية، وقد تربينا منذ أن كنا صغارًا بأن مصر في غاية الأهمية بالنسبة للأمة العربية وبالنسبة للقضية الفلسطينية، كما كنا نتمنى منذ أن كنا صغارًا بأن نذهب للدراسة في مصر، وأن نتعلم من هذه التجربة العظيمة".

وشدد منصور على أنه يجب أن تحظى دولة فلسطين على استقلالها وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أنه يقدر ويثمن المواقف المبدئية القوية الخاصة بالإدانات سواء العربية أو في المجتمع الدولي، لكن ونحن فترة من الزمن، نريد الانتقال من الإدانات وتأكيد الحقوق والمبادئ للشعب الفلسطيني إلى الانتقال لتنفيذ هذه الإرادة على أرض الواقع.

فلسطين تدعو لإيجاد حلًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي:

وأوضح أن بلاده دعت لإيجاد حلًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تمد يديها لمن يرغب في العمل بشكل جدي لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن المطلب الفلسطيني الذي ينادي بتطبيق القرارات المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان، لافتًا أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة بشأن ذلك، فضلًا عن العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكمل أن الأمم المتحدة لديها 20 وكالة تعمل في صفوف الشعب الفلسطيني، وأن هناك مطلبًا بأن تصبح ممتلكاتها ملاذًا آمنًا للفلسطينيين.

واختتم منصور أن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيًا، ونلمس هذا في الأمم المتحدة، إذ تتواجد جميع الدول والكتل السياسية، سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز أو مكونات المجتمع الدولي، مثل مجلس الأمن، والأمين العام، والجمعية العامة، وجميعها دانت العدوان غير المبرر على المدنيين في جنين.