بيلاروسيا: مقاتلون من فاجنر يدربون عدداً من جنودنا

قالت بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن مقاتلين من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودها في معسكر جنوب شرقي مينسك، وذلك بعد إنهاء التمرد العسكري الذي شنته المجموعة ضد الدولة الروسية.

وقال مصدران مقربان من المقاتلين لوكالة "رويترز"، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إن بعض مقاتلي فاجنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء على الأقلد، في أول مؤشر يدل على أن جزءا على الأقل من صفقة إنهاء التمرد في روسيا ربما يكون قيد التنفيذ.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن تمرد فاجنر الذي سيطر خلاله المقاتلون على مقر عسكري كبير في جنوب روسيا ثم زحفوا إلى موسكو، كان من الممكن أن يدفع روسيا إلى حرب أهلية.

وعندما كان المقاتلون من إحدى أشد جماعات المرتزقة تمرساً على القتال في العالم على بعد 200 كيلومتر فقط من موسكو، أبرم الكرملين صفقة سحب بموجبها رئيس فاجنر يفغيني بريغوجن المقاتلين ووافق على الانتقال إلى بيلاروسيا، مقابل تخلي روسيا عن توجيه اتهامات بالتمرد.

لكن لا يوجد حتى الآن أي علامة تدل على وجود مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا، كما لم يظهر بريغوجين في العلن منذ مغادرته مدينة روستوف في جنوب روسيا في وقت متأخر من يوم 24 يونيو على الرغم من تنقل طائرة خاصة مرتبطة به بين بيلاروسيا وموسكو وسان بطرسبرغ.

وقالت القناة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع في بيلاروسيا الجمعة: "مقاتلو فاجنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية". بدورها، قالت وكالة الأنباء الحكومية إن مجموعة فاجنر تدرب جنوداً في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه من قالت إنهم مقاتلون من فاجنر يدربون جنوداً من بيلاروسيا في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

وكان على خوذة واحد على الأقل من المقاتلين الذين قيل إنهم من مجموعة فاجنر شعار دمية ماتريوشكا الذي يستخدمه بعض مقاتلي فاجنر.

اتفاق 24 يونيو

وساعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في التوسط لإبرام اتفاق 24 يونيو وقال للصحافيين قبل أسبوع إن بريغوجين موجود في روسيا.

وأسس بريغوجين مجموعة فاجنر عام 2014 مع ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق من القوات الخاصة في العسكرية الروسية "جي. آر. يو". وبعد التمرد، قال بوتين إن المجموعة تمولها الدولة الروسية.

وساعدت فاجنر روسيا في ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وقاتلت تنظيم داعش في سوريا وعملت في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، وسيطرت على مدينة باخموت الأوكرانية لصالح روسيا في وقت سابق من هذا العام بعد أن تكبد الجانبان خسائر فادحة.

هذا وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية الخميس إن بوتين عرض على مقاتلي فاجنر فرصة مواصلة القتال في اجتماع بعد أيام قليلة من تمردهم لكنه اقترح تنحية بريغوجين جانباً لصالح قائد آخر.

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