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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يدعو رئيس فاجنر لتوخّي الحذر من احتمال تسميمه

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، رئيس فاجنر، "يفغيني بريغوجين"، إلى توخّي الحذر من احتمال تسميمه، بعد التمرّد الفاشل والمُخفق الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس، قال بايدن في مؤتمر صحفي في هلسنكي: "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

عودة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين:

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن عن عودة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، إلى سان بطرسبرغ الروسية، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بعد أيام من التمرد الذي قاده ضد الكرملين، في تحدٍ استثنائي لحكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وبموجب اتفاق توسط فيه "لوكاشينكو"، تخلى بريغوجين عن تمرد قواته و أوقف تقدمهم تجاه موسكو، مقابل ممر آمن إلى  بيلاروسيا، كما جرى إسقاط التهم الجنائية ضده الأسبوع الماضي كجزء من الاتفاقية.

وتعليقًا على التطورات الجديدة لقائد فاغنر، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الكرملين "لا يتابع" تحركات بريغوجين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان السفر إلى روسيا سينتهك الاتفاق الذي سمح لرئيس فاغنر بالانتقال إلى بيلاروسيا مقابل إنهاء التمرد ووعد بالعفو عنه وعن قواته.

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