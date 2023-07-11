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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيلاروسيا تكشف عن خططها لاستقبال قوات فاجنر

قوات فاجنر
قوات فاجنر

تستعد بيلاروسيا لاستقبال مقاتلي مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، بموجب اتفاق بعد التمرد قصير الأمد الذي نفذته في روسيا يوم 24 يونيو الماضي.

 

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وفي آخر التطورات، كشفت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، عن جزء من خططها لاستقبال قوات فاجنر، مؤكدة أن سيتم تفريقهم في مناطق التمارين من أجل التدريب وتبادل الخبرات.

وعلى مدى ساعات، احتل مقاتلو "فاجنر" المقر العام للجيش الروسي في روستوف جنوبي البلاد، وتقدموا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، لكن التمرد انتهى باتفاق ينص على انتقال قائد المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا.

إلا أن مكان وجود بريغوجين ظل مجهولا، كما أنه لم يدل بأي تصريحات علنية منذ 26 يونيو.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان، إنها "ستتبادل الخبرات مع ممثلي فاجنر بعد وصولهم وتفرقهم في ساحات التدريب في البلاد".

كما أشارت الوزارة إلى تدريبات مشتركة مع الجيش الروسي.

 

تنسيق قتالي

وأوضح البيان: "في ساحات التدريب في بيلاروسيا، يتم الانتهاء من الاستعدادات وكذلك التنسيق القتالي للمجموعة التالية من وحدات القوات المسلحة للاتحاد الروسي. الآن تستعد ساحات تدريب القوات المسلحة في البلاد لاستقبال التحول التالي للتدريب المشترك للأفراد العسكريين في بيلاروسيا وروسيا".

وتابعت الوزارة: "تم تنفيذ التناوب المخطط السابق للوحدات من المكون الروسي من تجمع القوات الإقليمي الروسي البيلاروسي، أثناء تدريبهم في ساحات التدريب في بيلاروسيا منذ أكثر من شهر، وتم الانتهاء منه بنجاح".

 

اهتمام خاص لأساليبهم القتالية

وأضافت وزارة الدفاع البيلاورسية: "بالإضافة إلى ذلك، عند وصول ممثلي فاجنر وانتشارهم في مناطق التمارين من أجل التدريب وتبادل الخبرات، من المخطط إيلاء اهتمام خاص لأساليبهم في تنفيذ العمليات القتالية من جانب القوات البيلاروسية".

كما قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وفقا للبيان: "سيتحدثون (ممثلو فاجنر) عن الأسلحة التي نجحت والتي لم تنجح، إضافة إلى التكتيكات والأسلحة وكيفية الهجوم والدفاع. إنها (خبرات) لا تقدر بثمن".

والخميس قال لوكاشنكو إن بريغوجين لا يزال في روسيا، رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا.

وأكد بريغوجين أن تمرده لم يكن يهدف لقلب نظام الحكم في روسيا، بل لـ"إنقاذ مجموعة فاجنر من التفكيك من جانب هيئة أركان الجيش الروسي"، التي يتهمها بعدم الكفاءة في إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

 

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