روسيا تُعلن إسقاط 3 مسيرات في فورونيج.. و30 اشتباكًا خلال يوم

تواصلت، اليوم الجمعة، العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، في محاولة لفرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية، فيما شنت كييف هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، صد هجمات جديدة على عدة محاور، في حين شنت مسيرات أوكرانية هجوماً جديداً على مناطق روسية، واقتربت واحدة منها من محطة نووية في مدينة كورسك، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة على مسافة عدة كيلومترات من مدينة فورونيج ليلة الجمعة، وكتب على "تلغرام" صباحاً أن "أنظمة الدفاع الجوي في روسيا نجحت في إسقاط ثلاث طائرات من دون طيار على بعد كيلومترات قليلة من فورونيج ودمرتها. ليس هناك ضحايا ولا إصابات ولا أضرار".

وأفادت بلدية فورونيج بأنه "لم تسجل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ".

هجوم من الجو

وكانت صافرات الإنذار انطلقت في المدينة قبل لحظات من سماع أصوات انفجارات، وتداول سكان فورونيج مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ترصد لحظات وقوع الانفجارات، وتحرك الدفاعات الأرضية لمواجهة هجوم من الجو.

في غضون ذلك، أعلنت سلطات مدينة كورسك القريبة من الحدود الأوكرانية أن مسيرة اخترقت الأجواء واقتربت إلى مسافة عدة كيلومترات من محطة نووية في بلدة كورتشاتوف التي تبعد 38 كيلومتراً عن كورسك.

وقال ناطق باسم وزارة الطوارئ في المنطقة إن المسيرة انفجرت في الجو قبل الوصول إلى المحطة، مشيراً إلى أن الانفجار أسفر عن سقوط أشلاء المسيرة المفخخة قرب مبنى سكني يتألف من 9 طوابق. وأكد حاكم المنطقة رومان ستاروفويت أن المنشآت الحيوية في المدينة لم تتضرر أثناء الهجوم.

30 اشتباكًا بين طرفي الحرب

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني وقوات روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها في بيان "إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية في ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا وكوبيانسك، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك".

وأضافت "خلال الليلة الماضية، نفذت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا؛ إذ شنت غارة جوية وهجوما صاروخيا باستخدام صواريخ كروز من طراز كاليبر وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، وأطلقت 20 طائرة بدون طيار من طراز شاهد".

ولفتت إلى أن القوات الروسية شنت أيضا 52 غارة جوية وقصفت أراضي أوكرانية 50 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود إصابات بين صفوف المدنيين، من بينهم أطفال نتيجة القصف.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، أنه أسقط 16 مسيّرة متفجرة من أصل 17 أطلقتها روسيا خلال الليل الماضي.

وأوضح الجيش الأوكراني عبر تليغرام أن روسيا هاجمت بين مساء الخميس وصباح الجمعة "أوكرانيا بواسطة 17 مسيّرة قتالية من نوع شاهد 136/131 إيرانية الصنع من الجنوب الشرقي" مؤكدا أنه دمر 16 منها.

وحذرت هيئة الأركان من احتمال تعرض أوكرانيا لهجمات صاروخية وغارات جوية روسية.

إطلاق 35 قذيفة على خيرسون

أعلن المتحدث باسم هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون الموالي لروسيا أن القوات الأوكرانية أطلقت، الليلة الماضية، 35 قذيفة على بلدات المقاطعة.

وقال المتحدث للصحافيين، اليوم الجمعة: "واصل نظام كييف، الليلة الماضية، قصف البنية التحتية المدنية في بلدات نوفايا كاخوفكا، كاخوفكا، بروليتاركا، بيشانوفكا، وفي المجموع، أطلق 35 قذيفة"، مضيفاً أنه يتم تحديد الإصابات بين المدنيين والأضرار في البنية التحتية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف على معسكرات القوزاق، و8 على "كورسونكا"، و11 على "أليوشكي"، و12 على "سولونتسي".

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