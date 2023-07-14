روسيا تُهاجم الغرب.. هدفه إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو

ترفض "موسكو" قطعيًا منطق الغرب القائم على أن المساعدة العسكرية لكييف تستدعي تقريب التسوية السياسية والدبلوماسية، حسبما أفادت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

وقالت زاخاروفا في حوار مع "مجلة الشؤون الدولية": إنهم ببساطة ليسوا مهتمين بإنهاء الأعمال القتالية، وإنما العكس من ذلك، هم مستفيدون من الأزمة الأمنية المستمرة في الفضاء الأوروبي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الهدف الرئيسي لواشنطن وأتباعها هو إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا والحفاظ على نفوذها المهيمن على الساحة الدولية. ومن أجل هذه الغاية، هم مستعدون بكل قوتهم لدفع نظام زيلينسكي الدمية لمواصلة "الحرب حتى آخر أوكراني".

ولفتت إلى أنه يتكون لدى المرء انطباع بأنه تم اتخاذ قرار، بل إنه تم الإعلان عنه في قمة الناتو بشن حرب أوروبية كبرى.

وأردفت قائلة: "مع ذلك، لا يوجد أي توريد للأسلحة والمعدات الغربية قادر على تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، والتي سيتم بالتأكيد تحقيق أهدافها وغاياتها، كما ذكرت القيادة الروسية ذلك مرارا وتكرارا".

قرار ماكرون عديم المسؤولية:

وردًا على سؤال بطلب التعليق على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية انعقاد قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس، عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ المجنحة بعيدة المدى ذاتية التوجيه من طراز"SCALP-EG"، قالت زاخاروفا: "بعد توفير مدافع سيزار ذاتية الدفع ومنظومة الدفاع الجوي كروتال ودبابات " AMX-10RC"، اتخذت القيادة الفرنسية قرارا آخر يتسم بعدم المسؤولية عبر تزويدها نظام كييف بصواريخ SCALP بعيدة المدى".

وأضافت زاخاروفا: "وبذلك، تكون باريس قد اتخذت عن قصد ووعي خطوة أخرى نحو تصعيد النزاع الأوكراني، وأكدت رهانها على الضخ المنهجي والمتواصل لإرهابيي كييف بأنظمة أسلحة فتاكة بشكل متزايد تستهدف الأراضي الروسية الجديدة والمدنيين والبنية التحتية المدنية".