حلمي عبد الباقي يبكي ندما على الغناء فى الكباريهات (فيديو)

تحدث الفنان حلمي عبد الباقي عن الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.

وكشف حلمي عبد الباقي باكيا خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج “بالخط العريض” على فضائية الحياة، مساء اليوم الجمعة عن كواليس اعتزاله الفن والغناء في الكباريهات، والتي اعتبرها فترة عصيبة في حياته، معقبا: "محدش كان مصدق إني أعيش فترة محتاج.. معرفش بقولك الكلام ده ليه؟.

وأضاف حلمي عبدالباقي: "قررت الغناء في الملاهي الليلية والكباريهات علشان أعرف أصرف واعمل أغاني على حسابي وتكون متكلفة، وبعدها خسرت كل فلوسي في البورصة وحجيت.. روحت سألت شيخ إزاي أغسل فلوسي، ومراتي وقفت جنبي في كل تلك الأمور.

أصدقائي اكتشفوا موهبتي وعلمت نفسي بنفسي

وتابع حلمي عبد الباقي: “ أصدقائي اكتشفوا موهبتي، وعلمت نفسي بنفسي من خلال الموسيقيين الذين عملت معهم، لأنني لم أكن دارسا للموسيقى بشكل أكاديمي، مضيفا: ”الفنان القدير محمد العزبي شجعني على الغناء، وأنا لا أعتبر نفسي محترفا في الغناء، وإنما أمارس الفن بروح الهواية.

وكشف عبد الباقي عن الأغاني الأقرب إلى قلبه موضحا أنه يميل إلى الأغاني الحزينة، حتى أن البعض كان يسخر منه، ويسأله انت خدت بومبة؟".

جيل التسعينات كان محظوظا ومظلوما في نفس الوقت

أكد الفنان حلمي عبد الباقي أن جيل التسعينات كان محظوظا ومظلوما في نفس الوقت، موضحا أنه كان جيلا غنيا بالموسيقى والأغاني والنجوم، ولكنهم لم ينالوا حقهم من الشهرة.



