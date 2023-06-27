فيفي عبده تخطف الأنظار بمكياج لافت في حفل ملكة جمال الجنوب

شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء وصولها حفلة "ملكة جمال الجنوب" في لبنان.

وبدت فيفي عبده بفستان فضفاض باللون البنفسجي، ذا أكمام واسعه ومنفوخه، وتزينت بعقد متعدد الأطوال باللون الوردي والفيروزي، وأقراط دائرية تتدلى منه أحجار باللون الوردي، وتزينت بخاتمين مرصعين بالألماس، مما أعطوا لمسه راقية لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت فيفي عبده تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

فيفي عبده

ووضعت فيفي مكياجًا جريئًا مرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت الرموش الكثيفة والكحل الأسود؛ لتحصل على عينين واسعيتن ورموش أكثر طولًا وكثافة، بالإضافة لظلال العين بدرجات البني المدمج مع النود، وحددت ملامح وجهها بالكونتور الهايلايتر بالإضافة للبلاشر الفاتح، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون الفستان وبشرتها القمحية.

فيفي عبده ترد على الانتقادات الموجهه لشيرين عبد الوهاب ومحمد رمضان

علقت الفنانة فيفى عبده على حالة الهجوم التى يتعرض لها كل من شيرين عبد الوهاب والفنان محمد رمضان، وذلك فى تصريحات تلفزيونية لها.

وقالت فيفى عبده إن الفنانة شيرين عبد الوهاب على طبيعتها وتتعامل مع جمهورها على هذا النحو، ولا تحتاط فى كلامها من أى رد فعل غير إيجابي.

وأضافت: “شيرين صوت مصرى أصيل وتمتلك قدرات فنية عالية، ولا بد من استغلالها وليس تدميرها، وكل إنسان يمكن أن يخطئ لأننا بشر”.

أما عن محمد رمضان، فقالت فيفى عبده: "محمد رمضان محبوب وربنا رزقه، لا أعلم سبب هذا الرزق، ولكن هذه هبة من عند الله وربنا بسبب أنه بار بوالديه، ولكن لا أحد ينكر أنه موهوب".

ما لا تعرفه عن فيفي عبده

ولدت فيفى عبده يوم 26 ابريل 1953 فى قرية ميت ابو الكوم فى مركز تلا بمحافظة المنوفيه، وكان يعمل والدها ظابط، وبدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وهربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها فى مجال الرقص.

وظهرت فيفي عبده للمرة الأولى فى السينما من خلال فيلم "الرسالة" بدور الراقصة سنة 1976، ثم أُسندت إليها البطولات السينمائية؛ فكانت انطلاقتها فى فيلم "امرأة واحدة لا تكفي"، ومن بعده "وزير فى الجبس"، ثم تنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شاركت في من مسرحية "شباب امرأة" سنة 1979، وفي التلفزيون مثلت الكتير من المسلسلات مثل "الآنسه كاف" و"الحقيقة والسراب".