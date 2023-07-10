فيفي عبده تلقي اللوم على الحسد|عملية جراحية خطيرة ومطالبات بالدعاء

أثارت الفنانة فيفي عبده حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابتها الرسمية تطلب من الجماهير الدعاء لها.

فيفي عبده تخضع لجراحة في العمود الفقري

انتشرت مقطع فيديو للفنانة والراقصة فيفي عبده، كشف فيه عن تفاصيل خضوعها لجراحة في العمود الفقري مؤخرا، بعد شعورها بصعوبة في الحركة.

وقالت في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام : «مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقولكم كل خروجة بمشكلة بالنسبالي، حصل عندي هبوط وبيحللوا لي وحبيت أسجل لكم اللحظة دي، وأنا كل يوم بتألم من المشاكل دي».

وتابعت فيفي عبده حديثها: «إدعولي ربنا يأذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب».

تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

تعرضت فيفي عبده إلى وعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أدي إلى خضوعها لعملية جراحية خطيرة في غضاريف الضهر، وكشفت تفاصيل الحالة الصحية لها خلال لقائها مع أي تي بالعربي قائلة : «فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لإن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة».

أوضحت فيفي بأنها كانت حريصة على السفر إلى لبنان والمشاركة في لجنة تحكيم حفل ومسابقة ملكة جمال الجنوب، على الرغم من شعورها بالتعب الشديد، وعندما حانت لحظة طلوعها على المسرح للتكريم، تفاجئت بثقل رجليها ولم تكن تستطيع الطلوع.

الحسد سبب تعب فيفي عبده

قالت الفنانة فيفي عبده : « أثناء دخولي العمليات كانوا بيدورا على عروق في إيدي مش لاقيين، وابتدوا يعملوا لي فحص لقوا القلب فيه رفة، وطلبوا بسرعة دكتور قلب وأخذت مخدر وعملوا منظار على القلب علشان يشوفوا هل القلب تعبان فعلا، ولما اطمنوا كان جاهزين بغرفة عمليات العمود الفقري».

واعتبرت فيفي عبده أن تعرضها لأزمات صحية متتالية سببه العين الحسد بقولها: « لأول مرة أطلع لجمهوري وأقول ارحموني، الحسد زاد عن حده معايا وتعبت، ومش عايزة أضعف وأطلع أقول لهم أنا محسودة، أنا دايما واقفة زي الأسد، أكيد معمولي عمل ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة».