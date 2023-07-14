غموض حول مستقبل اتفاقية الحبوب الأوكرانية وأمل تركي في تمديدها

تنتهي مدة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، ومع اقتراب انتهاء الاتفاقية، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يتم تمديد اتفاقية الحبوب.

وأكّد الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “يتفق معه” بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدّتها، مساء الإثنين.

وقال أردوغان للصحافيين بعد صلاة الجمعة “نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود”.

وذكر الرئيس التركي أنه تحدث الى نظيره الروسي، لكنه لم يحدّد متى جرت المحادثة.

وردا على سؤال لوكالات الأنباء الروسية، لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين تصريحات أردوغان.

وقال دميتري بيسكوف “ليس هناك أي تصريح في هذا الصدد من الجانب الروسي”.

بالحديث عن الرسالة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بوتين لضمان موافقته على تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية، أعرب أردوغان عن “أمله أن نضمن بهذه الرسالة تمديد ممر الحبوب، مع جهودنا المشتركة وجهود روسيا”.

عجزت عن تلبية المطالب الروسية

وما زال مصير اتفاقية الحبوب الأوكرانية غامضًا من جانب بوتين قبل أيام من انتهاء الاتفاقية منتصف، ليل الإثنين، في إسطنبول (21,00 بتوقيت غرينتش).

الخميس، أكّد بوتين أن الاتفاقية عجزت عن تلبية المطالب الروسية.

وقال في مقابلة متلفزة “أودّ أن أشدّد على أن شيئًا لم يحدث أبدًا. العمل أحادي الجانب”، مضيفًا “سنفكّر في ما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية”.

من جهته، قال الناطق باسم غوتيريش إن الأخير يريد إزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية – وهو الشقّ الآخر من اتفاقية يوليو 2022 التي ندد بوتين بعدم الامتثال لها – من خلال “إزالة العقبات أمام المعاملات المالية للبنك الزراعي الروسي”.

وكانت اتفاقية الحبوب الأوكرانية محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة، قرب بروكسل.

من خلال ضمان سلامة حركة البضائع في البحر الأسود لدى مغادرتها الموانئ الأوكرانية، أتاحت الاتفاقية، التي تفرض تفتيش السفن من قبل ممثلي الأطراف الأربعة الموقّعة، تصدير نحو 33 مليون طنّ منذ دخولها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب 2022 معظمها من القمح والذرة.

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