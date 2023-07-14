قطعة حجرية تصيب طالبا بنزيف فى المخ بالدقهلية

تعرض طالب للاصابة، بقطع في فروة الرأس ونزيف في المخ، وذلك حال سيره مترجلًا بأحد شوارع قرية الخضري التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، وذلك عقب سقوط قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة على رأسه وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل إصابة طالب بنزيف بالمخ بسبب سقوط قطعة حجرية في الدقهلية

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول طالب بالصف السادس الابتدائي ومقيم قرية كفر الكردي - دائرة قسم الكردي، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالمخ "إدعاء سقوط جسم صلب عليه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، وبالفحص واستجواب والدته، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت أنها حال سير نجلها مترجلًا بأحد شوارع قرية الخضري دائرة المركز سقط على رأسه قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة "غير مأهولة بالسكان" مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

مصرع مواطن بسبب دراجته النارية بالدقهلية

كما لقي مواطن حتفه، بعدما انحرف مقود القيادة بيده اثناء قيادته موتوسيكل وتسبب في إصابته بنزيف في المخ وكسر بعظام الصدر .

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي تفيد بوصول مواطن، مقيم قرية ميت عنتر - دائرة المركز ، مُصاباً بنزيف بالمخ وكسر بعظام الصدر، بادعاء حادث طريق وتوفى عقب وصوله.

وقد انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص وسؤال والده ،عامل خدمات بشركة كهرباء طلخا، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيادة نجله دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعي ميت عنتر - طلخا أمام مصنع السماد دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بحاجز الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

فيما أكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.