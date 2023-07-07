الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ظهور سيدة أعلى سطح عقار مربوطة بالحبال في الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدعى خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

وبالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو دون حدوث إصابات وأن يدها خلف ظهرها دون توثيق.

وأضافت أنه تم التصالح بينهما في حينه وأنها لم تقم بالإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية