الداخلية تكشف حقيقة ظهور سيدة أعلى سطح عقار مربوطة بالحبال في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدعى خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

وبالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو دون حدوث إصابات وأن يدها خلف ظهرها دون توثيق.

وأضافت أنه تم التصالح بينهما في حينه وأنها لم تقم بالإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.