لفظت ربة منزل مجهولة الهوية أنفاسها الأخيرة ، بعدما لقيت مصرعها دهسًا أسفل قطار المنصورة المطرية، بالقرب من مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في تحول جثتها لأشلاء، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

قطار المنصورة ينهي حياة سيدة مجهولة الهوية

كان البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، قد إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، باصطدام قطار بسيدة بمزلقان المعهد الديني.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين اصطدام القطار رقم 207 القادم من المنصورة متجهًا للمطرية بسيدة، وذلك بمزلقان المعهد الديني بالقرب من محطة القطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحول جثتها لأشلاء.

وتم تجميع الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الجمالية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.