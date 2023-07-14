عاجل
الأحد.. التعامد الثاني والأخير للشمس على الكعبة المشرفة في 2023 سيدة تُلقن رواد مقهى درسًا.. لم ينضموا لمسيرة ضد حرق القرآن| فيديو
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قطار المنصورة ينهي حياة سيدة مجهولة الهوية

قطار أرشيفية
قطار أرشيفية

لفظت  ربة منزل مجهولة الهوية أنفاسها الأخيرة ، بعدما لقيت مصرعها دهسًا أسفل قطار المنصورة المطرية، بالقرب من مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في تحول جثتها لأشلاء، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

txt

الداخلية تكشف حقيقة ظهور سيدة أعلى سطح عقار مربوطة بالحبال في الدقهلية

txt

امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تُنهي حياتها في الدقهلية بسبب الإنجليزي

قطار المنصورة ينهي حياة سيدة مجهولة الهوية 

كان البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، قد إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، باصطدام قطار بسيدة بمزلقان المعهد الديني.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين اصطدام القطار رقم 207 القادم من المنصورة متجهًا للمطرية بسيدة، وذلك بمزلقان المعهد الديني بالقرب من محطة القطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحول جثتها لأشلاء.

وتم تجميع الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الجمالية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الورقية