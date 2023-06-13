إعصار بحر العرب من محطة الفضاء الدولية (شاهد)

تعرض بحر العرب خلال الأيام الأخيرة، للإعصار المداري "بيبارجوي"، وخرجت عدد من التحذيرات من قوة الإعصار، واتخذت عدد من الدولة الإجراءات الاحترازية الكافية لحماية مواطنيها من الإعصار، وعرف بـ “إعصار بحر العرب”.

رائد فضاء يوثق إعصار بحر العرب من محطة الفضاء الدولية

ونشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الثلاثاء، مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب، من خلال فيديو منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب رائد الفضاء الإماراتي، على موقع "تويتر"، "من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية"، وذلك تعليقًا على رصده وتوثيقه للإعصار المداري على بحر العرب.

Watch as a tropical cyclone forms over the Arabian Sea from these views I captured.



The ISS provides a unique perspective on several natural phenomena, which can assist experts on Earth in weather monitoring.🌩️🌀



Stay safe, everyone! pic.twitter.com/dgr3SnAG0F — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 13, 2023

أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب في عدد من المناطق الساحلية، على خلفية تحذيرات خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار بحر العرب خلال الفترة المقبلة، وطالبت السلطات وقف عمليات الصيد في البحار وعلى السواحل خلال الفترة المقبلة، لخمسة أيام مقبلة.

إعصار بحر العرب

ودائرة الأرصاد الهندية، صنفت بيبارجوي بـ"عاصفة شديدة جدًا"، وإعصار بحر العرب يبعد نحو 620 كيلومترًا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي، كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، أن السلطات الهندية، أعلنت حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا، غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى.

إعصار الهند

ومن المرجح، أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيًا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي بعاصفة شديدة جدا الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من عاصمة الهند المالية مومباي.



ونقلت رويترز عن المصدر "من المرجح جدا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وتم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات الهندية في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.

وكانت السلطات الهندية طلبت من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.