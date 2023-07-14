شريف العريان يشيد بأداء المصريين بمسابقة الموانع

عبر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن رضاه عن أداء الأبطال المصريين بمسابقة الموانع ببطولة العالم للشباب تحت 17 سنة المقامة بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وتختتم منافساتها يوم 16 من الشهر ذاته.

وقال شريف العريان العريان: «أشعر بالرضا بشأن النتائج الخاصة بالأبطال المصريين في مسابقة الموانع مقارنة بفترة الإعداد وتحضير اللاعبين لها، لم نكمل شهرًا واحدًا لتدريب اللاعبين على هذه المسابقة قبل انطلاق البطولة عكس بعض الدول مثل التشيك وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وبولندا».

وأضاف شريف العريان: «هناك بعض الدول أيضًا تشاهد اللعبة لأول مرة هنا ولم يتمكنوا من الاستعداد الجيد لها مثل بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وكوريا ولذلك الأداء بالنسبة لهم لم يكن جيدًا».

وواصل: «أتوقع مع الوقت وخلال سنة سنتفوق في هذه المسابقة ولكن في النهاية نحن نتحدث عن مسابقة واحدة ضمن خمس مسابقات مختلفة ويمكننا تعويض الفارق في باقي المنافسات وكمجمل سنستطيع تحقيق نتائج إيجابية».

وعن المنافسة في البطولة حتى الآن قال: «هذا السن ليس له توقعات لأنه يعد جيلًا جديدًا غير معروف للجميع سواء اللاعبين المصريين أو اللاعبين الآخرين، هناك بعض لاعبين تحت 15 سنة تشارك في البطولة وقد يمكن أن تصبح هذه الأسماء نجوم في المستقبل».

وأردف: «نشاهد هذه التجربة لأول مرة هنا في مصر، أبطالنا مميزون ودائمًا هدفنا هو منصات التتويج سواء على صعيد الشباب والشابات ونتائجنا على صعيد الفرق حتى الآن ممتازة».

وعن الصعوبات التي واجهها الاتحاد للتحضير للبطولة قال :«الميدان الخاص بالموانع خرج من الجمارك قبل البطولة بيومين وتم تركيبه قبل البطولة بيوم واحد، وبالبطبعرهذا مثل لنا صعوبة بالإضافة إلى متطلبات الجهاز من مراتب خاصة، هذه هي التجربة الأولى وسيتم تقييمها وسيستفيد منها الجميع في البطولات المقبلة».

واستكمل :«تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي أن الدول المستضيفة لبطولات العالم ستقوم بالاحتفاظ بالميدان الخاص بالموانع بعد البطولة وتقاسمنا المبلغ الخاص به بيننا وبين الاتحاد الدولي لنتمكن من الاحتفاظ به وهو ما سيحدث في تركيا بعد انتهاء بطولة تحت 19 سنة وفي ليتوانيا ببطولة تحت 21 سنة، وقمنا بالفعل بالاتفاق مع الأكاديمية العربية على ترك الميدان كما هو من أجل تجهيز فريق تحت 19 سنة قبل السفر إلى تركيا».

وواصل :«هناك اختلاف بسيط في الميدان الموجود بتركيا حيث هناك سد مختلف عن الموجود هنا في بطولة تحت 17 سنة لذلك سنقوم بتركيبه لتدريب أبطالنا عليه قبل السفر إلى تركيا وأيضًا في ليتوانيا سنراجع الميدان الخاص بهم لتركيب السدود المختلفة لتدريب أبطال تحت 21 سنة قبل المشاركة هناك».

وأختتم: «ميدان الموانع يتكون من 14 سدًا يتم اختيار 8 سدود منهم على سبيل المثال ببطولة تحت 17 سنة و9 لبطولة تحت 19 سنة ويحق لكل دولة منظمة اختيار السدود المناسبة لها وفق لوائح خاصة وعلى الرغم من أن بطولتنا بها 8 سدود فقط، إلا أننا طالبنا من الاتحاد الدولي أن يحضروا لنا كل السدود من أجل تركيبها في أي وقت وتدريب أبطالنا عليها قبل أي بطولة ونحن الدولة الوحيدة التي تمكنا من الحصول عليهم بشكل كامل حتى الآن».