المصري: ناشدنا رابطة الأندية بزيادة عدد الجماهير في نهائي الكأس

ناشد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي رابطة الأندية بضروة زيادة أعداد الجماهير فى المباراة النهائية والتى يلتقى فيها فريق المصرى أمام سيراميكا كليوباترا والتى تقام فى إستاد برج العرب 22 يوليو الجارى.

وأكد مجلس الإدارة تواصل خلال الفترة الأخيرة لتأكيد هذا الطلب وخاطب وبشكل رسمي مجلس إدارة رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب عدة مرات وذلك لمناشدة الرابطة زيادة أعداد الجماهير بالشكل الملائم للمؤشرات الدالة على تزايد أعداد جماهير المصري التي قامت بالتسجيل مؤخرا على منظومة شركة "تذكرتي" أملا منها في حضور المباراة ، كما ناشدت إدارة النادي رابطة الأندية أيضا منح النادي العدد المناسب من دعوات حضور المباراة والتي سيتم توجيهها من قبل إدارة النادي لضيوفها من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد والتي ترغب في حضور المباراة ومؤازرة فريق المصري ، وأكد مجلس إدارة المصري على ثقته التامة في مجلس إدارة رابطة الأندية وكافة الجهات المعنية في الإستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها إدارة النادي المصري في هذا الشأن ، وأن مجلس إدارة الرابطة يجب أن يكون هو الساعي الأكبر لضمان حضور أكبر كم جماهيري للمباراة النهائية من النسخة الثانية لكأس الرابطة وذلك حتى يثبت للجميع مدى تزايد قيمة وأهمية تلك البطولة الوليدة والتي أضافت جماهير المصري رونقا رائعا لها بالمظهر المشرف والحشد الهائل الذي شهدته مباراة المصري وفيوتشر بالدور نصف النهائي من البطولة والذي لاقى إعجاب كافة المتابعين داخل وخارج مصر وبالحالة الرائعة التي تعيشها جماهير المصري حاليا والإستعداد المتميز للمباراة والذي يظهر جليا على شوارع محافظة بورسعيد بالكامل وهو الأمر الذي لفت نظر وسائل الإعلام الداخلية والخارجية إلى البطولة الوليدة والتي ستكتسب بكل تأكيد قيما تسويقية أكبر بكل تأكيد في حالة تزايد أعداد الجماهير خلال المباراة النهائية التي ستكون عُرسا كرويا تستحقه الكرة المصرية وجماهيرها العظيمة.