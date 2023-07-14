تحرير 55 محضرًا تموينيًا وضبط زيت طعام مجهول المصدر ببورسعيد

حررت الرقابة التموينية ببورسعيد 55 محضرا متنوعا بأنحاء متفرقة بالمحافظة أثناء قيامها بحملات مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين بتعليمات مشددة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بضرورة التشديد الرقابى على المحلات والأسواق التجارية والمخابز ومتابعة حركة سير المحروقات وفرض السيطرة على كافة الأصعدة بدوائر المحافظة بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين.

وقد تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى ورومانى عادل وحاتم ماهر بالتنسيق والإشتراك مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من تحرير 55 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة وهى : ضبط أحد المحلات التجارية لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر بـ480 زجاجة مشروب مياه غازية تبين بالكشف عليها أنها مجهولة المصدر وبدون أى فواتير تدل على نشأتها ، وضبط صاحب أحد المحلات التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته 240 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر بدون أى فواتير دالة على مصدره مخالفاً لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.

تحرير 15 محضرعدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر بها والعرض على النيابة العامة لماشرة التحقيق .

وفى إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق تم تحرير 15 محضرعدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و12محضر شهادات صحية و2 محضر عدم إعلان عن وجود مخزن و5 محاضر سجائر أزيد من السعر و4 محاضر عدم إعلان غاز بوتاجاز ، وفى مجال المخابز البلدية التموينية تم تحرير 6 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين و4 تقارير عدم نظافة أدوات العجين و4 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات و تقرير عدم وجود قائمة.