ناتاشا تتألق بالتل المرصع والظهر المكشوف يعكس أنوثتها

تحرص النجمة اللبنانية ناتاشا على مواكبة أحدث صحيات الموضة، لتتألق بأحدث الموديلات التي تعكس أنوثتها ورقي ذوقها، وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.



وتألقت ناتاشا في أحدث ظهور لها خلال حضورها أحد الأعراس بإطلالة أنوثية ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، مكشوف الظهر، ينتمي لقصة الـv، بشق مثير كشف عن إحدى ساقيها، صمم الفستان من قماش التل المطرز بالكانل بحبات اللؤلؤ والكريستال لتبدو كنجمة المضئية في السماء، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ناتاشا تنجذب لتصاميم الفساتين الناعمة

تنجذب ناتاشا لتصاميم الفساتين الناعمة التي تبرز منحنيات جسدها كعارضات الازياء وتعشق التنوع في تصميم الفستان التي تظهر به بين حين لآخر لتثبت للجميع انها صاحبة قوام ممشوق وذوق رفيع ينال إعجاب الجميع.



ناتاشا

من مواليد 14 يناير 1994 ، مغنية لبنانية. أصدرت الألبومات هي «ناتاشا 2010» والألبوم باللهجة الخليجية «زحمة» وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.